Caieiras realiza mais uma edição do Concurso de Fanfarras e Bandas

O evento tornou-se um dos mais esperados pelos grupos concorrentes ao troféu que, há 32 anos, seleciona as melhores corporações de todo Brasil

No dia 29 de outubro será realizada mais uma edição do Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras “Cidade dos Pinheirais”. O evento é um dos mais tradicionais do gênero no Brasil, pois ocorre desde 1975 e está na sua 32ª edição.

É uma das competições mais aclamadas pelo meio de fanfarras e bandas, atraindo corporações de várias regiões do estado e do país.

Os grupos participantes apresentarão espetáculos incríveis de música e dança, tocando diversos estilos musicais, dando destaque à marca registrada do evento: a apresentação de uma música popular, com o público votando na melhor performance.

Uma equipe de mais de 150 pessoas garantem a organização, que conta com uma comissão avaliadora de renomados profissionais do meio.

A estrutura do evento é um espetáculo à parte, que vai desde praça de alimentação, feira de artesanato e até brinquedos infláveis para as crianças.

O palco será o Estádio Municipal Carlos Ferracini, no Centro de Caieiras, no final da Avenida dos Estudantes, com início às 9h. A entrada é franca.

Ao final do evento, por volta das 19h, a Fanfarra Walther Weiszflog de Caieiras realizará uma apresentação especial de encerramento. Os alunos da corporação, que também atuam na organização do Concurso, convidam a todos para estarem presentes nesse momento especial.

Serviço:

32º Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras “Cidade dos Pinheirais”

Local: Estádio Municipal Carlos Ferracini

Data: 29 de outubro

Horário: a partir das 9h

Entrada franca

Realização: Prefeitura Municipal de Caieiras

Apoio: Fanfarra de Caieiras