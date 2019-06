Zoológico e Jardim Botânico podem ser privatizados

Locais frequentados por muitas pessoas, o Zoológico, Zoo Safári e Jardim Botânico serão repassados a iniciativa privada. O Projeto de Lei do Governo Paulista sobre a concessão encaminhado à Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi aprovado pelos deputados na terça-feira, 11, e segue para a sanção do Governador.