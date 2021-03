Zona Azul em Franco da Rocha tem primeira hora livre

Atendendo parcialmente os pedidos, a prefeitura por meio da Lei Municipal 1.526/2021, suspendeu, enquanto durarem as fases vermelha e emergencial do Plano São Paulo, a cobrança na primeira hora que o veículo estiver estacionado em vias públicas do município.

De com a municipalidade, que publicou a informação nas redes sociais na segunda-feira, 29, a nova medida já está valendo.

Também nas mídias sociais, os moradores comentaram dizendo que o ideal era a suspensão e não apenas a tolerância de uma hora. “Se foi decretado calamidade pública, não deveria cobrar nada”, escreveu uma internauta.