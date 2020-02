Zezé Motta se apresenta neste sábado no Blue Note

Como resultado Zezé Motta criou um patrimônio sonoro que encanta o qual ela mostra no Blue Note neste sábado, 29 de fevereiro. No palco da casa da Bela Vista ela mostrará o show “Atendendo a Pedidos”, interpretando canções inesquecíveis como de Chico Buarque e Francis Hime, e “Pecado Original” de Caetano Veloso – que nunca mais foram as mesmas depois da sua interpretação. A cantora será acompanhada apenas do músico Joan Barros no melhor formato voz, banquinho e violão. Imperdível

Serviço

Blue Note SP apresenta Zezé Motta em Atendendo a Pedidos

Data: sábado, 29 de fevereiro

Horários:

Abertura da casa – 19h

Única sessão – 20h

Ingressos

R$120 inteira / R$60 meia

Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – 2º andar

Informações: (11) 945451511