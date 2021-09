Zeca Baleiro no Tom Brasil

Ao que tudo indica o arrefecimento da pandemia deixou o músico animado para esta retomada de atividades. “Esperem surpresas, pois vai ter”, atesta Baleiro. Quem já conferiu um show do maranhense sabe que diversão e surpresas são certas e alicerçadas numa carreira de mais de trinta anos.

Apesar da estreia discográfica ter ocorrido apenas em 1997 com “Que Fim Levou Stephen Fry?” sua trajetória iniciou uma década antes ao escrever e musicar o espetáculo infantil “Quem Tem Medo de Curupira?”. Aliás, Zeca Baleiro pode ser considerado o “Rei dos Baixinhos” pois sua produção voltada aos pequenos também é considerável. Com “Zoró (Bichos Esquisitos) Vol. 1, de 2014, ele faturou o 26º Prêmio da Música Brasileira, categoria Melhor Álbum Infantil. Sem medo de ousar o maranhense traz um mosaico de ritmos tradicionais brasileiros como samba e baião e elementos do rock, pop e música eletrônica.

Entre os parceiros estão gigantes como Arnaldo Antunes, Chico César, Fagner, Zé Ramalho, Genival Lacerda e Zeca Pagodinho. Em 2020 lançou “Canções d’ Além Mar”, voltado ao cancioneiro português. Para este show não devem faltar “Lenha”, “Telegrama”, “Flor da Pele”, “Quase Nada”, “Sete Vidas” e “Por Minha Rua”. No repertório também constam releituras como “Proibida Pra Mim”, do Charlie Brown Jr.

Serviço

Zeca Baleiro

Data: 2 de outubro – 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 109,00

Inf: www.grupotombrasil.com.br/zecabaleiro/