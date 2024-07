Zeca Baleiro em São Paulo

Foto: Divulgação

O maranhense comemora vinte anos do Baile do Baleiro

Considerado um dos grandes nomes da MPB o cantor e compositor Zeca Baleiro faz duas apresentações na Casa Natura Musical no começo de agosto. O maranhense sobe ao palco da zona oeste paulistana nos dias 3 e 4 com o show “Baile do Baleiro”.

Comemorando duas décadas “Baile do Baleiro” é uma celebração à música tupiniquim na qual o intérprete de “Heavy Metal do Senhor” traz versões de canções emblemáticas, além dos próprios sucessos.

Nestas duas apresentações imperdíveis o maranhense é o mestre de cerimônias fazendo a ponte do tradicional com o moderno, promovendo encontros memoráveis entre artistas de várias gerações da música brasileira. Nascido José Ribamar Coelho Santos, em Arari, interior do Maranhão, Baleiro iniciou a trajetória discográfica em 1997 com “Por Onde Andará Stephen Fry”. Depois se seguiram álbuns emblemáticos, entre eles, “Pet Shop Mundo Cão” (2002), “Raimundo Fagner e Zeca Baleiro” (2003), “Baladas do Asfalto e Outros Blues” (2005), “O Coração do Homem Bomba” em três volumes e “Concerto” (2010).

Artista irrequieto, Zeca Baleiro incorpora diversos elementos em sua sonoridade. Em 2020 gravou “Canções d’Além Mar” no qual declara sua admiração pela música lusitana. O disco venceu o Grammy Latino 2021 na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”.

Na Casa Natura Musical Baleiro interpreta músicas de Anastácia, Novos Baianos, Pinduca, Simonal, Originais do Samba, Cassiano, Tim Maia, Belchior, Marina Lima, entre outros. São obrigatórias para sacudir no “Baile do Baleiro” as inesquecíveis “Fogo e Paixão” (Wando), “Mesmo que Seja Eu” (Erasmo Carlos), “Fio Maravilha” (Jorge Ben Jor), “Anunciação” (Alceu Valença) e “Sobradinho” (Sá e Guarabyra).

SERVIÇO

Zeca Baleiro

Baile do Baleiro

Dias 3 de agosto – 22 horas

e 4 de agosto – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/zeca-baleiro-e-convidados-baile-do-baleiro-20-anos/