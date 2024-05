Zé Vaqueiro em São Paulo

Foto: Divulgação

Nova sensação do piseiro agita o sábado no Terra SP

A super dica para este sábado, 11 de maio, é a apresentação do cantor e compositor Zé Vaqueiro no Terra SP, zona sul da capital paulista.

Nascido José Jacson de Siqueira dos Santos Junior, em Ouricuri, PE, o jovem de 25 anos está na estrada desde 2017 quando lançou o primeiro álbum de forma independente e apenas 50 cópias prensadas as quais foram distribuídas para empresários nas feiras pecuárias.

No início o pernambucano cantava vaquejadas e ritmos regionais. Com o tempo adotou o piseiro, gênero variante da pisadinha, e a partir de 2020 o reconhecimento veio com “Tenho Medo” e “Letícia”, canção que ultrapassou os 300 milhões de views nas redes sociais.

Aliás os números de Zé Vaqueiro nas redes e plataformas digitais são impressionantes com quase três bilhões de views no canal oficial no Youtube e mais de 4,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Há dois meses o cantor lançou “Ser Tão Eu”, primeiro DVD da carreira, cuja super produção “mostra através da cenografia e repertório toda sua história e essência, que mesmo após o reconhecimento nacional nunca abandonou as origens”.

Grandes sucessos serão apresentados no Terra SP, entre eles, “Vem Me Amar”, “Confidencial”, “Cangote”, “Tenho Medo”, “Meia-Noite”, “Volta Comigo, BB”, “Maravilhosa” e “Coladin (Minha Deusa)”.

SERVIÇO

Zé Vaqueiro

Dia: 11 de maio – 22 horas

Onde: Terra SP

Av. Salin Antônio Curiati, 160 – Bairro Campo Grande – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://feverup.com/m/160659