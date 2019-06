Yvan Ótica inaugura mais uma loja em Franco da Rocha

A quarta loja com nome Yvan Ótica, mas a quinta do grupo já está de portas abertas à população de Franco da Rocha e região. A mais nova filial foi inaugurada em 6 de junho desse ano na Rua Dr. Hamilton Prado, nº 403, no Centro. Agora sãos duas lojas em Francisco Morato, uma em Caieiras e duas na cidade franco-rochense, formando umas das maiores redes a atuar nesse ramo.