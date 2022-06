Yasmin vence a 2ª etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

Ela foi a vencedora da Categoria Adulto/Azul-Peso Pluma, após vencer suas duas lutas, ambas por finalização, uma com um armlock e outra com um triângulo.

A jovem atleta, em seu primeiro ano na categoria Adulto, assumiu a liderança do ranking do Circuito Paulista FPJJ, com uma prata e um ouro, e agora decide a competição na próxima etapa em agosto, na cidade de Barueri-SP.

Ainda no mês de junho, Yasmin Nayara terá duas competições importantes em disputa: Copa Pódio e Campeonato Brasileiro CBJJE, ambos disputados na cidade de São Paulo.

