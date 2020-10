Yasmin Nayara volta em alto estilo. Atleta vence e é campeã

A caieirense da Equipe Guigo Jiu Jitsu, competiu no sábado, 17, pela I Etapa do Circuito Paulista FPJJ, na cidade de ITU-SP. Yasmin fez duas lutas em sua categoria e venceu ambas por finalização.

A atleta volta a sua preparação para o Campeonato Brasileiro CBJJE a ser disputado no próximo sábado, 24, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.