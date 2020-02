Yasmin Nayara vence o BJJ Paulista de Jiu Jitsu

No sábado 15, ela fez sua estreia na Categoria Azul/Juvenil pelo BJJ Paulista 2020, competição organizada pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo, realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Yasmin fez três lutas, vencendo a primeira por pontos e finalizando as outras duas oponentes, sagrando-se campeã do evento em sua categoria.

A jovem atleta continua sues treinos agora se preparando para as próximas competições no mês de março, onde ela tentará o bi-campeonato no Circuito Paulista FPJJ.