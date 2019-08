Yasmin Nayara vence 3° Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

A jovem garantiu mais essa conquista pela categoria infanto juvenil, peso médio até 51 kg, ao vencer atleta Yasmim Braga, da Equipe Almeida Jiu-Jitsu de São Paulo, na final. Antes, ela foi classificada por uma vitória por W.O. na semifinal.

Colocando sua técnica desde o início, a jovem atleta caieirense foi pontuando até somar 14 a 0 no placar. Mesmo com a luta encaminhada, a segundos do fim da luta, encaixou um golpe perfeito e venceu o confronto por finalização.