Yasmin Nayara ganha medalha pelo Pan CBJJE

Ela competiu com kimono e sem kimono, pela categoria Azul/Pluma. Foram duas lutas com kimono, finalizando suas lutas e ficando com o primeiro lugar. Já pela categoria “nogi”, fez apenas uma luta, e também finalizou a oponente, garantindo a medalha de Ouro.

Yasmin lidera o ranking da CBJJE, em sua categoria, tendo conquistado os principais títulos da organização. A atleta volta sua preparação para as competições de outubro, tendo a disputa do Sulamericano IBJJF , e do Campeonato Paulista FPJJ.

Siga o Rnews nas redes sociais