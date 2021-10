Yasmin Nayara fica com prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O evento voltou este ano, após não ser paralisado em 2020, por conta da pandemia. Nesta edição ainda sem público, os atletas, coach e professores tinham que apresentar carteira de vacinação, comprovando no mínimo ter tomado a primeira dose da vacina.

Em disputa pela categoria juvenil/azul-pena, Yasmim chegou a final vencendo a semifinal por uma vantagem após empate em 2 a 2. Na grande final, começou bem, controlando as ações da forte adversária, mas ainda se recuperando de lesão na região lombar, precisou de atendimento e acabou deixando a luta. Ela ficou com a medalha de prata na maior e mais disputada competição do país.

Resultados em 2021

Campeã Sul-Americano IBJJF

Campeã Paulista Nogi FPJJ

Campeã Paulista Nogi ABS FPJJ

Campeã Mundial Nogi CBJJE

Vice Campeã Brasileira CBJJ

Vice Campeã Sul-Americanano Nogi IBJJF

Vice Campeã Sul-Americano Nogi ABS IBJJF

Vice Campeã BJJ Paulista CBJJE

Bronze Sul-Americano ABS IBJJF

Bronze Paulista FPJJ

Bronze Brasileiro CBJJE