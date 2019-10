Yasmin Nayara é prata em Torneio Internacional

Em uma chave com duas grandes atletas, a caieirense venceu a primeira por vantagem e perdeu a segunda (Final) pelo placar de 2 a 0, ficando com a medalha de prata na competição.

A atleta que é membro da Academia Grilo Fight Fitness, do Portal das Laranjeiras, agora volta a atenção para os treinamentos visando a disputa do Campeonato Paulista FPJJ, no dia 19 de outubro, e a disputa do Argentina Open em Buenos Aires, nos dias 09 e 10 de novembro.