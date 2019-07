Yasmin Nayara é bronze no Mundial da CBJJE

Yasmin venceu sua primeira luta por finalização e na segunda, após empate em 0 a 0, a decisão do juiz foi pela vitória da adversária. Com mais essa disputa, a atleta fecha o calendário oficial da CBJJE com excelentes resultados: campeã brasileira, vice-campeã Sul-Americana e 3ª colocada no Mundial.

Seu próximo compromisso será em 10 de agosto na 3° Etapa do Circuito Paulista, em Barueri, SP.