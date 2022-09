Yasmin Nayara, de Caieiras para o mundo

No calendário de novembro de 2022 a janeiro de 2023, a atleta caieirense já está garantida no World Pro Abu Dabhi/EAU, World Nogi IBJJF/EUA e Europeu IBJJF/FRA. São grandes competições que podem assegurar ainda mais destaque à Yasmin.

Logo no seu primeiro ano pela categoria adulto, a jovem atleta mostra resultados expressivos estando no Top 3 Nacional na Faixa Azul/Pluma pelo CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu Jitsu; na categoria “com kimono” ganhou a medalha de bronze no último Campeonato Brasileiro disputado em maio de 2022, na cidade de Barueri-SP; e na categoria “sem kimono” foi medalha de prata no Campeonato Brasileiro realizado em agosto no Rio.

Por ser tratar de uma atleta que conta com a ajuda para bancar as despesas nas viagens internacionais, juntamente com sua família, desenvolve iniciativas para angariar fundos. Dentre as ações, estão rifas, venda de camisas personalizadas, venda de trufas, vakinha online, além da ajuda de patrocinadores locais.

Quem tiver interesse em ajudar ou até mesmo patrocinar a jovem atleta nestes projetos, pode mandar mensagens no Instagram @yasminnayarajj ou entrar em contato pelo telefone (11) 96665-3072 – falar com Jefferson.

