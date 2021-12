Yasmin Nayara, atleta de Caieiras, rumo ao Mundial de Jiu-Jítsu

Em 2018, o jornal Regional News divulgava pela primeira vez a vitória da então jovem atleta caieirense Yasmin Nayara, que com apenas 14 anos, já fazia sucesso no mundo do Jiu-Jitsu. Na ocasião, ela sagrou-se campeã da 2° Seletiva do The Ghest Kids, um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu para crianças e adolescentes no Estado de São Paulo.