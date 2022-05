Yasmin é campeã Sul-Americana de Jiu-Jitsu

Yasmin Nayara Gomes, atleta caieirense de Jiu-Jitsu, garantiu mais um título na carreira. Ela foi campeã da edição 2022 do Sul-Americano CBJJE, evento que reuniu centenas de atletas de grandes equipes de todo Brasil. A conquista se deu em 30 de abril, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.