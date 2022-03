Yasmin é campeã da Copa Paulista de Jiu-Jítsu

Yasmin disputou pela categoria Azul/Adulto/Pluma e sagrou-se campeã do evento ao finalizar suas duas oponentes. Em sua segunda competição no ano de 2022, Yasmin garante sua segunda medalha de ouro. Em janeiro, havia conquistado o Rio Summer IBJJF na cidade do Rio de Janeiro.

No próximo sábado, 26, a atleta volta aos tatames para a disputa do BJJ Paulista CBJJE 2022, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.