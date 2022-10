Yasmin conquista o Sul-Americano de Jiu-Jitsu

Ela fez sua estreia na faixa roxa adulto, e em grande estilo, sagrou-se campeã em sua categoria roxa/pluma.

Yasmin fez três lutas contra adversárias fortes e experientes; venceu duas lutas por finalização e um por pontos.

Com o resultado, ela repete 2021 quando foi campeã na faixa azul. Agora, volta sua preparação para o Campeonato Paulista FPJJ, que será realizado no próximo fim de semana 22 e 23/10, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo.

