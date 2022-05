Yasmim Nayara conquista medalha de bronze em Barueri

O evento realizado em Barueri, SP, teve início no dia 5 de maio e segue até o dia 15, com milhares de atletas de todas as graduações e idades, considerado por muitos a competição mais disputada em solo nacional.

Yasmin Nayara, atleta da Guigo Jiu Jitsu, competiu na Faixa Azul Adulto, categoria Pluma até 53kg. Em sua chave estavam 26 atletas e a competidora de Caieiras venceu as três primeiras lutas: uma por finalização e duas por pontos. Mas acabou perdendo na semifinal, ficando com a medalha de Bronze.

Com o resultado, a jovem atleta consegue se consolidar entre as melhores do país em sua categoria e graduação. Yasmin volta as competições no mês de junho para a disputa da II Etapa do Circuito Paulista em Osasco-SP.