Yacth Master lança coleção outono/inverno 2020

Com sede localizada no Bom Retiro, região central e tradicional bairro do comércio paulistano, a Yacht Master conquista mais fãs a cada dia por suas roupas descoladas, joviais e bela coleção de calças, camisetas, bermudas e calçados.

A coleção outono/inverno 2020 foi desenvolvida e pensada por um trio de estilistas: Gisele Eva, Juliana Pace e Marcela Ferreira.

Segundo Gisele Eva o trabalho é intenso, pesquisado as tendências internacionais e posteriormente adaptando para o público brasileiro. “A coleção é composta por camisas, jaquetas, bermudas de elástico e algodão com uma gama bem grande de produtos. E cada uma de nós é responsável por uma parte da coleção. Eu faço a parte de camisaria, a Juliana faz a parte de bermudas de algodão e a Marcela faz a parte de bermudas de elástico e body short”, diz.

Sobre a descontração da Yacth Master no tocante ao uso cotidiano a estilista fala que as roupas da marca são comerciais e casuais. “Sempre buscamos fazer produtos que são apropriados para o dia a dia, que podem ser usadas de informalmente. Já estamos pensando no inverno 2021, antecipamos bastante o prazo, uma vez que vendemos pro varejo, os lojistas compram e depois vendem pro consumidor final. Temos que ter este timming, esta antecedência. Nossas pesquisas são diretas da fonte, viajamos, conhecemos as tendências de grandes magazines internacionais e trazemos pra nossa coleção”, afirma Gisele Eva.

Outro ponto destacado pela estilista diz respeito as cores que predominarão no inverno do ano que vem. De acordo com ela, as cores também são adaptadas para o público, assim como os shapes e as modelagens. “Olha, o inverno lá fora é muito rígido e como estamos num país tropical adaptamos as cores. O inverno é um pouco mais escuro com tons de vinho, azul petróleo, caque, marinho e o preto sempre que também aparecerão na nossa coleção. E como é uma coleção de inverno para um país tropical teremos os florais, mas pouco mais sutis, mais lavado ou o floral mais botânico e formas mais leve”, fala.

E como o país vive uma crise econômica grave Gisele Eva alega que o custo para o consumidor final é muito analisado. “Nossos produtos são feitos na China, mas sempre com a responsabilidade social. As fábricas têm o selo ABVTECHS, com todo o pensamento no ser humano que faz a peça. Sempre tentamos fazer esse balanço entre matéria prima e fabricação, sempre pensando no custo final da peça. Nossa preocupação é constante nisso. Não adianta fazer um produto caro, pois vendemos para lojistas e eles sempre pesquisam”. diz ela.

Sobre Kayky Brito ser o embaixador da Yacth Master a estilista que a presença do ator traz reconhecimento e prestígio para a marca.

“Além de divulgar e chamar atenção para a marca o Kayky está em alta, pois participou recentemente da novela “Verão 90″, da Globo e veste super bem os nossos produtos”, conclui Gisele Eva.