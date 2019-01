Xande de Pilares no Tom Brasil

Assim como muitos outros garotos do Rio de Janeiro Xande cresceu num ambiente musical. A casa de quintal enorme servia pra família se reunir e fazer festas movidas a muito samba. “Um tio tocava violão, outro cavaquinho e bandolim. Meu avô, acordeão”, diz.

Os primeiros acordes no violão foram aprendidos com o tio Mauro Roberto e nas revistinhas de música. As influências eram as mais variadas, entre elas, Roberto Carlos, Martinho da Vila, Elza Soares, Jorginho do Império, Benito de Paula, Agepê, Bezerra da Silva, Dicrô, Clara Nunes, Cartola e Nelson Cavaquinho. Além disso, o menino Alexandre também ouvia artistas gringos como os mestres James Brown e Michael Jackson e os roqueiros australianos do AC/DC.

Na metade dos anos 1980, ainda adolescente, começou a tocar nos barzinhos e pagodes de Pilares. Alternando a cantoria com o trabalho de metalúrgico o rapaz descolava uns trocados. “Pegava meu cavaquinho, fazia um free-lance, ganhava um dinheiro e me divertia.” Frequentava e tocava no Pagode da Geci, no Compasso da Vila, no Risco de Vida, na Adega do Sambola”, lembra saudoso. A ascensão na carreira começou em 1992 quando formou o Revelação. Com o grupo gravou nove álbuns, quatro DVDs os quais venderam mais de dois milhões de cópias. Para esta apresentação no Tom Brasil o sambista é acompanhado da Arca de Noé, grande banda formada por 11 talentosos instrumentistas.

A direção musical do espetáculo está a cargo do violonista Julinho Santos sendo que o repertório trará canções que já se tornaram obrigatórias. O público vai cantar e dançar, entre outras, “Tá Escrito”, “Clareou”, “Deixa Acontecer” e “Camarote”. Imperdível.

Serviço

Xande de Pilares –

Esse Menino Sou Eu

Dia 12 de janeiro – 22 horas

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 –

Santo Amaro

Ingressos: De R$ 80,00 a R$ 150,00

Classificação: 14 anos

Informações e vendas:

www.grupotombrasil.com.br