X2 da BMW ganha motores Flex no Brasil

O novo motor de quatro cilindros, TwinPower Turbo, ActiveFlex, capaz de gerar 192 cavalos de potência foi disponibilizado no mercado brasileiro para as versões de acabamento X2 sDrive20i GP e a X2 sDrive20i M Sport X.

Preços

A linha do BMW X2 conta com três versões a venda no Brasil.

X2 sDrive20i GP – R$ 211.950,

X2 sDrive20i M Sport X – R$ 246.950.

Faz parte da gama: o modelo sDrive18i GP, lançado no país em outubro de 2018 por R$ 191.950, equipado como inédito motor de três cilindros.

Motor

Dotado de tecnologia ActiveFlex, que o capacita a utilizar gasolina, etanol ou a mistura de ambos os combustíveis em qualquer proporção, o novo propulsor de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, TwinPower Turbo, é capaz de desenvolver 192 cv, disponíveis entre 5.000 e 6.000 rpm, e 280 Nm de torque, entre 1.500 e 4.600 rpm.

O modelo vem com tração dianteira e transmissão automática Steptronic, com oito marchas e alavancas posicionadas atrás do volante para trocas de marchas. A velocidade máxima é de 225 km/h em ambas as versões, assim como a aceleração de 0 (zero) a 100 km/h, que é feita em 7,7 segundos.

Design

O BMW X2 sDrive20i exibe desenho inspirado nos cupês icônicos da marca, como os lendários 2000 CS e 3.0 CSL. Esta e outras características podem ser comparadas ao teto, que ostenta linhas alongadas; nas molduras de desenho afilado das janelas; e no emblema da BMW posicionado nas colunas C, que intensificam o perfil urbano e dinâmico do modelo.

Destaque para a grade frontal “Kidney Grille” invertida, em formato trapezoidal, os faróis Full-LED, faróis auxiliares em LED, e as amplas entradas de ar, na parte inferior, e que acompanham o para-choque dianteiro de ponta a ponta.

Ao entrar no carro, uma atraente combinação de acabamentos, evidenciada pelo revestimento dos bancos em Sensatec – com opções de tonalidades em preto ou Oyster –, pelas molduras com acabamento em Oxide Silver Dark e detalhes em preto High-gloss; além do volante esportivo revestido de couro, pode ser notada.

O BMW X2 mede 4,360 metros de comprimento, 1,824 m de largura, 1,526 m de altura, e 2,670 m de distância entre eixos. A capacidade do porta-malas é de 370 litros, podendo ser ampliada para 1.255 l, com os bancos traseiros rebatidos.

Tecnologia

Muita tecnologia está presente nesse carro com perfil jovem, descolado e extrovertido. O BMW X2 sDrive20i GP traz como principais equipamentos, assistente de estacionamento, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; e o novo ConnectedDrive, que inclui Sistema de Navegação, Nova interface id6 com tela sensível ao toque, Preparação para Apple CarPlay, via conexão sem fio, Wireless, e um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em telefones celulares – e que permite conexão à internet assim que o veículo deixa a linha de produção.

Esta tecnologia oferece acesso às informações de trânsito em tempo real e notícias personalizadas; envio e recebimento de e-mails e alertas de manutenção de componentes. Outra função adicional ao amplo cardápio de recursos disponíveis no SAC é a preparação para Apple Car Play. Por meio dele, o usuário pode transferir a interface de algumas funcionalidades do telefone da maça para o sistema de infotainment do veículo.

Lista de equipamentos

O novo BMW traz de série na versão sDrive20i GP a função Auto Start/Stop, ar-condicionado automático digital com controle de temperatura independente de duas zonas, volante multifuncional, bancos do motorista e passageiro com ajustes elétricos, apoio de braço dianteiro, pacote interno de conveniência – dupla entrada de USB no console central, redes para compartimentos atrás dos bancos dianteiros, porta copos e porta objetos centrais e tomada 12V –, pacote de luzes internas – LEDs internos iluminando todo o veículo podendo variar a intensidade da luz e escolher dentre 6 opções diferentes de cores (branco, laranja, bronze, lilás, verde e azul); além de tapete de veludo.

A segurança também conta com atenção especial da montadora. No BMW X2 sDrive20i GP, a tranquilidade aos ocupantes é garantida pela presença de controles de estabilidade e tração, freios a disco ventilado com ABS, além de seis airbags – duplos frontais, laterais dianteiros, e tipo cortina dianteiros e traseiros –; e pneus Star Marking, com tecnologia Run-Flat.

O novo SAC está disponível com 10 opções de cores externas. São elas, as sólidas Branco Alpino e Preto II, e as metálicas Prata Glacial, Branco Mineral, Preto Safira, Cinza Mineral, Azul Mediterrâneo, Galvanic Gold, Sunset Orange e Sparkling Storm.

Já a versão M Sport X, top de linha, traz a mais o pacote de equipamentos M Sport X, que agrega itens de design externo como saias e spoilers, teto solar elétrico panorâmico, spoiler traseiro M, acabamento externo BMW Individual em High-gloss Shadow Line e rodas de liga leve, com raios em ‘Y’, de 19 polegadas. Internamente, ela é adornada com acabamento interno em Alumínio Hexagon, duas opções de revestimento de teto BMW Individual em Anthracite e mais cinco tipos de revestimento dos bancos em couro Dakota.

Tecnologia e conforto também estão presentes. Itens como Comfort Access, capaz de controlar a abertura e o fechamento das portas sem a necessidade da chave, incluindo a tampa do porta-malas; espelhos retrovisores externos com função de memória, rebatimento e aquecimento; bancos dianteiros esportivos, Head-up display e Sistema de Navegação Plus; fazem parte da lista. A versão M Sport X está disponível em oito opções de cores externas: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Mineral, Azul Mediterrâneo, Galvanic Gold, Sunset Orange e Sparkling Storm, além da exclusiva Misano Blue.