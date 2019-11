Workshop da UVS Essencis e Termoverde tratou de educação ambiental

A ideia do evento surgiu no Programa Encontro com a Comunidade, que busca através do diálogo fortalecer o relacionamento com moradores do município de Caieiras.

O Workshop de Sustentabilidade e Educação Ambiental, tem como objetivo informar, conscientizar e proporcionar momentos de reflexão quanto aos temas de meio ambiente, entre eles o importante papel que a UVS tem desenvolvido no município com soluções sustentáveis para os resíduos que são recebidos na unidade.

O Workshop é divido em 3 encontros e apresenta temas como: O meio ambiente e sociedade, Políticas ambientais no Brasil – entre o discurso e a prática – e Gestão de resíduos e controles ambientais no brasil e no mundo.

O segundo encontro realizado na última semana foi conduzido pela Consultora Ambiental Zulmara Salvador que trouxe à reflexão das o surgimento das Políticas Ambientais no Brasil, além de exemplos de iniciativas de gestão de resíduos e coleta seletiva em diversos países.

Participaram do encontro, integrantes do programa encontro com a comunidade, colaboradores do programa Portas Abertas da UVS Essencis e Termoverde Caieiras, diretores e professores da rede de ensino municipal. A liderança da UVS representada por Eduardo Azzari.

Os participantes elogiaram a inciativa. “Vivemos em um mundo cada vez mais capitalista e seus impactos são desastrosos do ponto de vista ambiental. É preciso de políticas públicas sérias para enfrentarmos um problema que pode afetar o mundo todo. A destinação para o lixo que produzimos é uma questão de responsabilidade social”, disse Moacir Ferreira de Souza, diretor de educação infantil.

Priscila Samara Santana de Almeida, coordenadora pedagógica de educação infantil, também destacou a ação. “O workshop foi uma excelente oportunidade para nós da gestão escolar da educação de Caieiras podermos nos apropriar das informações sobre resíduos em nosso país. Foi um encontro muito produtivo”, declarou.