Whatsapp vai limitar encaminhamento de mensagens

A mudança foi feita por meio de uma atualização. De acordo com a companhia, e alteração foi decidida após ouvir a avaliação de usuários por seis meses. A medida ocorre meses após o WhatsApp ser alvo de polêmicas durante a campanha eleitoral, quando a plataforma foi acusada de ser usada para disseminar rapidamente notícias falsas.

Os usuários de dispositivos Android receberam a atualização primeiro. O novo limite também será disponibilizado para aparelhos Apple. Anteriormente, um usuário do WhatsApp poderia reenviar uma mensagem para 20 outros usuários ou grupos, independentemente do número de pessoas que existam no grupo. O limite de pessoas em um grupo do WhatsApp é 256. Com a nova medida do aplicativo, ainda é possível encaminhar uma mensagem para 5 grupos, por exemplo.