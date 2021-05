WhatsApp libera transferência de dinheiro

Para ter acesso à novidade, os usuários precisam atualizar o aplicativo nas lojas de celulares Android e iOS. Cada usuário pode receber até 20 transferências por dia. Os usuários podem enviar até R$ 1.000 em cada transação. É até possível mandar mais de R$ 1.000 por dia, mas em transferências diferentes. O limite para cada tipo de operação é de R$ 5.000 por mês.

Para poder utilizar a funcionalidade, é preciso ter conta bancária com cartões de débito, pré-pago ou combo com as bandeiras Visa ou Mastercard de um dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi ou Woop Sicredi.

Como fazer a transferência

Para celulares Android, a opção estará disponível no “Clipe de papel” e, nos celulares da Apple, no “+”. Basta clicar, selecionar a opção “Pagamentos”, inserir o valor da transação. É possível inserir uma mensagem para o usuário que vai receber, caso queira.

Depois, basta selecionar a opção “Pagar” e colocar a senha (PIN) do Facebook Pay. A operação vai aparecer como se fosse uma mensagem na conversa do WhatsApp, e o outro usuário precisa aceitar o pagamento. Depois, o dinheiro cairá em sua conta.

Caso esteja usando o serviço pela primeira vez, o usuário precisa aceitar os termos de uso, criar um PIN (senha) do Facebook Pay, cadastrar um cartão pré-pago ou de débito de uma das instituições parceiras e confirmar o cadastro na plataforma.