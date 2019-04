WhatsApp ganha nova função para adicionar contatos em grupos

Em resumo, com essa nova função, muita aguardada pelos usuários do mensageiro, o recurso dá mais controle às pessoas, pois permite que ela escolha quem pode adicioná-la a conversas coletivas sem aviso prévio.

Caso um administrador tente adicionar alguém ao grupo sem autorização, o WhatsApp exibirá uma janela de alerta indicando que é necessário enviar um convite à pessoa por meio de um chat privado. A opção de privacidade começa a chegar a partir de hoje para usuários da versão mais recente do aplicativo para celulares com Android ou iPhone (iOS).

De acordo com o blog oficial do mensageiro, a nova função poderá ser acessada a partir da seção de privacidade das configurações do aplicativo. O mesmo caminho para desativar o visto por último e a confirmação de leitura terá a opção “Grupos”, em que o usuário escolhe quem é capaz de adicioná-lo a conversas coletivas sem convite prévio. As opções de controle são “Todos”, “Meus contatos” e “Ninguém”.

Quem optar por configurar uma dessas opções, o Whats emitirá um aviso a quem tentar adicionar o contato a um grupo sem permissão. A janela oferece duas opções: cancelar a ação (e deixar a pessoa fora do chat) ou enviar um convite no privado para participar do grupo.

O alerta de convite tem prazo de expiração de 72 horas, logo o usuário tem três dias para decidir se entra ou não no bate-papo.