Whatsapp apresenta instabilidade no Brasil e demais países

O aplicativo para Android e iPhone (iOS), além da versão web do mensageiro, também apresenta falha no download. O site Down Detector, que aglomera reclamações de consumidores sobre o status de serviços online, teve fortes reclamações sobre as redes sociais do Facebook. A última vez que todas as 3 plataformas ficaram instáveis ao mesmo tempo foi no dia 13 de março, quando o problema durou várias horas.

Além do WhatsApp, o Instagram e o Facebook também enfrentam problemas. A rede social de fotos está com falha para postar Stories ou imagem no feed, segundo relatos de brasileiros. A instabilidade do Facebook não permite que os usuários carreguem mídias na linha do tempo ou em perfis. O bug afeta os apps para celular Android e iPhone (iOS), além da versão web.