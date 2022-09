Voluntários são verdadeiros anjos dos animais de rua

Novamente entrou em cena o grupo que tem a frente Maria Aparecida Straccialini, desta vez, em operação realizada na Nova Caieiras. “Mais um resgate feito com sucesso. Estão cuidados, castrados e agora estão fazendo uso dos três “A”: Amados, Alimentados e Aconchegados”, disse Maria.

Os agradecimentos vão para a galera da Rua Iolanda de Souza Graf Percina, na Nova Caieiras, que participou do resgate; Carla e Isabelle; ao pessoal do Castra Móvel; a Dra ‘Nosso Anjo Bom’; a Ana da portaria; aos adotantes da Nova Caieiras, Jardim Marcelino e região do Grande ABC; a Associação de Moradores e Proprietários de Nova Caieiras, que nos ajudou a pagar parte dos gastos; Jasi e Wesley, por possibilitar a participação na Feira Gastronômica; a equipe do Regional News; e a dra. Valéria e seu esposo que ajudaram muito nesta missão e continuarão alimentando os animais que não puderam ser resgatados.

