Voluntárias confeccionam máscaras para doar à população caieirense

Outro importante trabalho nesta batalha de enfrentamento à doença, é o das ex-alunas do Núcleo Mário Meneguini em parceria com a empresa Primícia, que também estão costurando máscaras faciais de tecido reutilizável para que a Guarda Municipal doe à população e continue seu trabalho de orientação sobre a importância do uso dessa proteção no combate à pandemia.

“Esse é um momento em que todos precisamos nos ajudar, cada um com as suas capacidades. Parabéns a todos os envolvidos nestes projetos, que ajudam a salvar vidas”, disse Gersinho.

Fabíola Otelac, Diretora do Núcleo Mário Meneguini, conta um pouco sobre o objetivo do projeto: “Até o momento foram confeccionadas mais de 1000 máscaras para serem doadas à população, nosso objetivo é produzir mais mil destas por semana para serem distribuídas pela GCM”.

Se cada um fizer a sua parte, cumprir o isolamento social e utilizar máscara quando precisar sair de casa, nós vamos sair dessa e proteger a nós mesmos e a quem amamos. Máscara salva!