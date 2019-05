Volkswagen Up! 2020 versões MPI, Connect e Xtreme

O minicarro urbano foi revelado pela Volkswagen em 2011 no Salão do Automóvel de Frankfurt e ao ganhar seu espaço, se transformou em uma espécie de “Fusca do século XXI”.

O veículo é o primeiro três cilindros a ser fabricado no país. Tanto é verdade que a própria montadora afirmou em 2014, ano de lançamento no Brasil, que o compacto marcava o início de uma nova era para a montadora no País.

Preços e versões

A nova linha 2020 chega para substituir os modelos Move, Cross e Pepper. Confira os preços:

Up! MPI – R$ 49.590

Up! Connect – R$ 54.890

Up! Xtreme – R$ 56.890

Agora fora de linha, as versões Move, Cross e Pepper eram mais caras. A Move up! ia de R$ 52.860 a R$ 58.800, dependendo do motor e câmbio – ela tinha a opção automatizada i-Motion. A Cross custava R$ 62.430 e a Pepper era oferecida a R$ 62.830.

Nova família

A versão MPI é a única equipada com o motor 1.0 aspirado de até 82 cv e 10,4 mkgf com etanol. Connect e Xtreme vêm com o mesmo 1.0 na versão turbo, que rende até 105 cv e 16,8 mkgf. Em todos os casos, o câmbio é o manual de cinco marchas.

Todos vêm na versão de quatro portas, ar-condicionado, direção elétrica, DRL (luzes de condução diurna), volante multifuncional, computador de bordo, vidros dianteiros e retrovisores elétricos e suporte de celular no painel. Há ainda banco do motorista e volante com ajuste de altura.

No Up! Connect há ainda pacote faróis de neblina, central multimídia e iluminação ambiente no painel. No visual, ele se diferencia por rodas de liga leve de 15 polegadas e uma faixa na lateral da carroceria.

A versão de topo, a Xtreme, adiciona aos itens da MPI e Connect sensor de estacionamento traseiro. Na aparência, traz retrovisores pintados de preto, rack de teto e rodas de 15 polegadas diamantadas. Há ainda um adesivo com o nome da versão nas laterais. Connect e Xtreme têm também controle de tração.

Motor elogiado

O modelo EA211 1.0 R3 é feito todo em alumínio e vem ainda com sistema de refrigeração independente para bloco e cabeçote, tendo três cilindros em linha e cabeçote com 12 válvulas, dotado de duplo comando variável.

Equipado com sistema de partida E-Flex, que utiliza pré-aquecimento na partida a frio, o 1.0 MPI dispõe de 75 cv a 6.250 rpm com gasolina e 82 cv a 6.250 rpm com etanol. Ele pode ser equipado tanto com a transmissão manual MQ200 de cinco marchas quanto com a automatizada AQ200 de cinco marchas.

O outro propulsor 1.0 TSI é o xodó da montadora. Com as mesmas características básicas do 1.0 MPI, o motor tem muitos diferenciais que o fazem ser o melhor. Tudo em razão da turbina com compressor de baixa pressão com intercooler montado no coletor de admissão, bem como três sistemas de refrigeração independentes (bloco, cabeçote e intercooler).

Soma a esse potente motor, a injeção direta de combustível, o que permite melhor rendimento. O 1.0 TSI entrega 101 cv a 5.000 rpm com gasolina e 105 cv a 5.000 rpm com etanol, bem como 16,8 kgfm a 1.500 rpm, independente do combustível usado.

Com esse motor, o up! vai de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos com velocidade máxima de 181 km/h.

Mesmo com tanta potência, quando ao assunto é consumo, o carro também se destaca. Na cidade, ele faz 9,6 km/litro com etanol e 14,1 km/litro com gasolina, enquanto na estrada entrega 11,1 km/litro com etanol e 16,0 km/litro com gasolina.

No caso do 1.0 MPI, o UP 2018 faz de 0 a 100 km/h em 12,6 segundos e no automatizado I-Motion 14,3 segundos. A velocidade final é de 163 km/h e 168 km/h, respectivamente.

Nessa configuração, os consumos urbanos ficam em 9,6 km/litro com etanol e 14,2 km/litro com gasolina para o manual e 9,4 km/litro com etanol e 14,0 km/litro com gasolina no I-Motion. Na rodovia, são 10,6 km/litro com etanol e 15,3 km/litro com gasolina no manual e 10,6 km/litro com etanol e 15,8 km/litro com gasolina.