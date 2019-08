Volkswagen T-Cross ganha novos opcionais

Agora, o painel de instrumentos virtual tem tela de 10,25 polegadas e faz parte do pacote Exclusive & Interactive II, que substitui o antigo Exclusive & Interactive. Esse pacote custa R$ 5.450. Entre os itens há espelhos elétricos, função Eco, seletor de modo de condução, sistema de navegação, central multimídia “Discover Media” e partida por botão.

No Highline, a nova pintura biton passa a ser oferecida como um opcional de R$ 1.900. São quatro opções de combinações, com teto preto com carroceria branca, prata, cinza ou bronze, ou o teto cinza com a carroceria na cor cinza. As colunas A e C seguem a cor do teto e rodas de 17 polegadas são diamantadas.

As versões Comfortline e Highline são equipadas com os propulsores 1.0 e 1.4, ambos turbo e flexível. O primeiro rende até 125 cv e 20,4 mkgf, e o segundo sempre 150 cv 25,5 mkgf. A transmissão é sempre a automática de seis velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca.

Preço

O T-Cross, pelo que oferece, tem valor bastante atraente se comparado com os rivais da mesma categoria.

T-Cross 200 TSI manual: R$ 84.990

T-Cross 200 TSI automático: R$ 94.490

T-Cross 200 TSI Comfortline: R$ 99.990

T-Cross 250 TSI Highline: R$ 109.990

T-Cross 250 TSI Highline com pacote First Edition: R$ 124.840

Com todos os pacotes o modelo em sua versão mais completa teria valor de R$ 126.490. Esses valores são aproximados, podendo sofrer alteração.

Motor feito para o Brasil

Os motores TSI, que combinam injeção direta de combustível e turbocompressor, são exclusivos para o veículo no Brasil. O propulsor 250 TSI Total Flex gera potência de até 150 cv (110 kW), com gasolina ou etanol, a 4.500 rpm. O torque máximo, também com ambos os combustíveis, é de 250 Nm (25,5 kgfm) – será o maior torque da categoria. Esse motor será combinado exclusivamente à transmissão automática de seis marchas com função Tiptronic e aletas (“shift paddles”) para trocas no volante.

Já o motor 200 TSI Total Flex desenvolve potência de até 128 cv (94 kW) a 5.500 rpm, com etanol – com gasolina, são 116 cv (85 kW), à mesma rotação. O torque máximo é de 200 Nm (20,4 kgfm), com gasolina ou etanol, sempre na faixa de 2.000 a 3.500 rpm. Esse motor poderá ser combinado à transmissão manual ou à automática com função Tiptronic (também com as aletas no volante), ambas de seis marchas.

Espaço surpreendente

O T-Cross mede 4.199 mm de comprimento e 1.568 mm de altura (9 mm mais alto que o T-Cross europeu). A distância entre os eixos do modelo que será produzido no Brasil é maior: 2.651 mm (88 mm a mais do que a distância entre-eixos do T-Cross europeu).

O novo SUV oferece espaço surpreendente na cabine. Um dos elementos responsáveis por isso é a Estratégia Modular MQB – que permite grande flexibilidade de construção graças aos parâmetros variáveis (entre eles, a distância entre-eixos e as bitolas). A posição de dirigir é mais elevada, típica de SUVs, o que colabora para melhorar o espaço interno.

A capacidade do porta-malas do T-Cross é excelente (o volume é variável entre 373 e 420 litros). O encosto rebatível do banco do passageiro dianteiro oferece ainda mais flexibilidade.

Mais detalhes

Além de sensores dianteiro e traseiro para estacionamento, o T-Cross também poderá ser equipado com o sistema “Park Assist 3.0”, que permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais – e agora com a função de freio de manobra.

Com design arrojado, a parte dianteira destaca-se por sua altura; o design é carismático, com uma grade ampla e faróis de LED integrados e diferencia-se do desenho do modelo europeu – aqui nota-se a influência direta dos designers brasileiros e da estratégia de regionalização adotada pela empresa.

Também responsável por essa altura acentuada é a tampa do compartimento do motor. A região inferior da parte dianteira distingue-se por detalhes como os faróis de neblina inseridos de modo marcante.

Todas as versões do T-Cross serão equipadas com luz de condução diurna (DRL) em LED, integrada ao farol de neblina. Haverá oferta de faróis full-LED para o T-Cross – neste caso, a luz de condução diurna encontra-se na própria carcaça do farol.

Nas laterais, uma linha característica acentuada divide os espaços. Atrás, ela forma uma seção dos ombros impactante, e assinala na traseira um novo elemento de design da Volkswagen: a faixa de refletores estendida transversalmente na parte traseira e emoldurada por um painel preto.

Serão oito as opções de cores para a carroceria: branco puro, preto ninja, prata sargas, cinza platinum, vermelho crimson, azul norway e as novas laranja energetic e bronze namibia – haverá também opção de teto na cor preta, para um visual ainda mais diferenciado e moderno.

Itens de série

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Alarme anti-furto com comando remoto

Ar-condicionado digital

Assistente de partida em rampas

Banco do motorista com ajuste da lombar e de altura

Bancos revestidos em couro

Bloqueio eletrônico do diferencial

Câmera de ré

Central multimídia Composition Touch com tela de 6,5 polegadas

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Conexão Bluetooth e entrada USB

Controle de estabilidade e tração

Descanso de braço central

Detector de fadiga do motorista

Direção elétrica

Espelhos laterais com ajuste elétrico e setas integradas

Faróis de neblina

Iluminação ambiente em led

Indicador de controle de pressão de pneus

Paddles shift

Partida sem o uso de chave

Piloto automático

Porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço

Quatro entradas usb

Rack de teto

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores com rebatimento automático

Rodas de liga leve de 17 polegadas

Saídas traseiras de ar-condicionado

Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro

Sensores de chuva e crepuscular

Sistema de frenagem automática pós-colisão

Sistema de som media plus com quatro alto-falantes

Sistema isofix

Sistema start-stop

Suporte para smartphone com entrada usb

Vidros elétricos com função one-touch

Volante funcional em couro