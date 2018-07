Volkswagen Passat 2019 abusa da tecnologia

Tecnologia Exclusivo

O novo Passat 2019 mantém desde a versão anterior a terceira geração do sistema Discover Pro, a mais avançada da Volkswagen oferecida no mundo todo, permitindo conectividade total e controle por gestos, recurso exclusivo no segmento.

A tela tem 9,2 polegadas (a anterior era de 8 polegadas), ou cerca de 23 centímetros na diagonal – tendo medidas praticamente de um tablet. Além de não contar com botões “físicos” formando uma superfície refinada totalmente em “black piano”.

Movimentando lateralmente a mão é possível fazer uso d controle por gestos – recurso que possibilita acessar o menu de informações do sistema, selecionar músicas para reprodução, alterar estações de rádio, navegar pelas capas dos álbuns, fotos e pelas páginas do menu de funções do carro.

O moderno e exclusivo sistema Discover Pro permite conectividade avançada com os smartphones por meio do App-Connect (plataformas MirrorLink®, Apple CarPlay e Android Auto/Google. É possível usar apps como o Waze ou o Google Maps, para navegação, ou ainda o Spotify, para músicas.



Também oferece recursos de voz e navegação integrados, que se destacam pela simplicidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, oferecendo uma condução confortável e segura.

O sistema conta também com o “MapCare”, que permite a atualização regular e gratuita dos mapas. Fotos, vídeos e músicas em diversos formatos são alguns exemplos de mídias que podem ser reproduzidas.

Também é equipado com leitor de DVD, HD interno de com 60 gb de capacidade, entradas AUX-in e duas para cartões SD.

Os comandos também podem ser realizados pelos botões no volante multifuncional, ou por comandos de voz. É possível operar o telefone, o sistema de navegação e selecionar as mídias apenas utilizando a voz.

Active Info Display

O Passat traz de série o quadro de instrumentos totalmente digital (Active Info Display), recurso exclusivo no segmento. Todos os instrumentos são realizados virtualmente por um software. Somente as luzes/ícones na borda inferior do mostrador são físicos.

Todas as informações podem ser mostradas em 2D ou 3D, em uma tela de 12,3 polegadas. Sua resolução de 1.440 x 540 pixels reproduz gráficos precisos e de extremamente qualidade.

As informações de condução, navegação e de assistência podem ser incorporadas em locais do velocímetro e conta-giros, conforme necessário.

Ampla lista de itens de série

A lista de itens de série do Passat conta com recursos como ACC – Adaptive Cruise Control (Controle adaptativo de distância e velocidade) com função de frenagem de emergência “City Emergency Brake” e sistema de monitoramento frontal “Front Assist”, seleção do perfil de condução com controle adaptativo da suspensão “DCC” e abertura do porta-malas por sensor sob o para-choque traseiro e fechamento por comando elétrico “Easy Open”. Além desses, há outros que já faziam parte do pacote de assistência e conveniência do modelo.

O Passat é equipado com: bancos dianteiros com ajuste elétrico, aquecimento e apoio lombar com massageador para o motorista (com três posições de memória e função ‘easy-entry’, que recua automaticamente o banco para ampliar a área de acesso ao veículo e o retorna à posição original), seis airbags (dianteiros, laterais e tipo cortina), ar-condicionado Climatronic com três zonas de resfriamento – motorista, passageiro e ocupantes do banco de trás –, iluminação em LED na região dos pés, relógio analógico no painel e sistema Kessy (acesso ao veículo sem uso de chave e partida por botão no console).

Outro diferencial do Passat no segmento são: porta-luvas refrigerado, apoio de braços central dianteiro com porta-objetos, câmera traseira de auxílio para manobras, freio de estacionamento de acionamento elétrico, detector de fadiga e retrovisores externos elétricos com memória do lado do motorista. Faz parte do pacote de série o sistema start-stop, que desliga/liga automaticamente o motor em paradas de trânsito intenso ou semáforo, reduzindo o consumo de combustível.

O volante é multifuncional, conta com aletas (shift paddles) para trocas de marchas manuais e tem com revestimento de couro e comandos do rádio, computador de bordo e controlador automático de velocidade. Os bancos recebem revestimento em couro Nappa. As rodas de liga leve de 18 polegadas têm desenho exclusivo e diferenciado, com pneus nas medidas 235/45 R18.

Faróis “Full LED”

O Passat vem equipado com faróis de LEDs com tecnologia de projeção. Dois módulos de lentes projetam a luz na via, produzindo claridade equivalente à luz do dia. O elemento central desses faróis é o módulo externo multi-fachos. Além dos fachos baixo e alto, os faróis também geram as luzes dinâmicas de conversão.

Os faróis de LEDs são acompanhados do recurso Dynamic Light Assist (Assistente de Luz Dinâmico, DLA). Controlado por uma câmera, o DLA detecta carros no sentido contrário ou à frente, coordenando a distribuição de luz dos faróis, evitando ofuscamento.

Motorização

O Passat traz o motor 2.0 TSI BlueMotion Technology de 220cv e 35,7 kgfm de torque. Esse motor combina injeção direta de combustível ao turbocompressor, o que permite o downsizing (redução da cilindrada, com excelente desempenho.

Traz ainda o sistema de injeção duplo (combinando injeção direta – na câmara de combustão – e injeção multiponto – no coletor de admissão).

Destaca-se a ampla faixa de aproveitamento desse motor. Os motores TSI se destacam por seu baixíssimo consumo de combustível, alta potência e elevado torque a partir de baixas rotações.

O Passat é equipado com a transmissão automática DSG de 6 marchas, que colabora para que o Passat entregue desempenho de carro esporte – o sedã acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 246 km/h.

Versão

O Novo Passat 2019 é oferecido na versão HIGHLINE e conta com a seguinte lista de equipamentos:

“ACC” – controle automático de distância e velocidade com função de frenagem de emergência “City Emergency Brake”

“ESC” controle de estabilidade com “ABS”, controle de tração “ASR” e “EBD” – distribuição eletrônica de frenagem

“Front Assist” – sistema de monitoramento frontal

“Kessy” – sistema de acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor

“Keyless” – sistema de alarme com comando remoto

“Park Pilot” – sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

4 alto-falantes e 4 tweeters

6 airbags (2 frontais com desativação do passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina)

Acendedor de cigarros e cinzeiro no console central

Ajuste elétr. p/os bancos diant., esq. c/ memória, ajuste de profundidade do banco e auxílio de embarque Smart Comfort

Aplicações decorativas internas “Alumínio Escovado” (painel e portas)

Apoios lombares dos bancos dianteiros com ajuste elétrico e lado do motorista com função de massagem

Ar-condicionado “Climatronic” de 3 zonas

Banco traseiro com 3 apoios de cabeça

Banco traseiro com encosto bipartido, rebatível (1/3 e 2/3) e descanso de braço central com porta-copos

Bloqueio eletrônico do diferencial “EDS e XDS”

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)

Com travamento elétrico da coluna de direção (ELV)

Câmera traseira de auxílio a estacionamento

Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos e regulagem longitudinal e de altura

Detector de fadiga

Direção elétrica

Espelho retrovisor externo eletricamente ajustável, aquecível e anti-ofuscamento automático e memória no lado motorista

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático (eletrocrômico)

Faróis de neblina

Faróis em LED com sistema DLA (assistente dinâmico de farol alto) e luz de condução diurna em LED

Fixação do assento de criança com sistema ISOFIX®

Freio de estacionamento eletrônico com função “Auto Hold”

Frisos laterais cromados

Iluminação ambiente em LED na região dos pés dos ocupantes dianteiros

Indicador de perda de pressão dos pneus

Lanterna traseira de neblina

Lanternas traseiras escurecidas com iluminação em LED

Limpador do para-brisa com temporizador e sensor de chuva

Luzes de leitura dianteiras e traseiras

Motor 2.0l TSI

Pacote Premium

Pacote Standard Highline

Painel de instrumentos digital programável “Display Active”

Porta-copos dianteiro com cobertura

Relógio analógico no centro do painel

Revestimento dos bancos em couro “Nappa”

Rodas de liga leve 18″ “Dartford” com pneus 235/45 R18 auto-selantes

Seleção do perfil de condução “Mode” (Normal/Esporte/Eco/Conforto) com “DCC” – Regulagem adaptável do chassi

Sensores de chuva e crepuscular com função “Coming & Leaving Home”

Sistema “Pro-Active” (Proteção proativa dos passageiros)

Sistema “Start-Stop” com recuperação de energia de frenagem

Sistema infotainment “Discove Pro” com DVD-Player,tela touchscreen de 9,2″, HD interno 60G, App-Connect e Media Control

Soleiras nas portas em aço inoxidável

Tampa do porta-malas “Easy Open” com abertura controlada por sensor sob o para-choque traseiro (pedal virtual)

Tapetes de tecido na frente e atrás

Tomada 12V no console central e no porta-malas

Transmissão automática DSG de 6 velocidades com função Tiptronic

Volante multifuncional em couro com comandos do rádio, computador de bordo, piloto automático e “Shift Paddles”

Preço

O VW Passat 2019 tem preço a partir de R$ 164.620,00