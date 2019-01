Volkswagen lança versão inédita do Jetta

O motor é um 1.4 TSI Total Flex, de até 150 cv e 250 Nm de torque, e a transmissão automática de seis marchas. A nova versão conta com três anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem, e tem as três primeiras revisões gratuitas.

Preço da versão 250 TSI

A nova versão, assim como as demais, além do tempo de garantia de fábrica, tem as três primeiras revisões gratuitas. O Novo Jetta é oferecido em cinco opções de cor: três sólidas (Branco Puro, Preto Ninja e Vermelho Tornado) e duas metálicas (Prata Snow e Cinza Platinum).

Produzido em Puebla, no México, o Novo Jetta 250 TSI complementa a oferta do modelo no Brasil, sendo posicionado abaixo das versões Comfortline 250 TSI e R-Line 250 TSI.

Novo Jetta 250 TSI – R$ 99.990,00

Relação custo-benefício

A relação custo-benefício é o que se destaca nessa nova versão criada pela fabricante. O Novo Jetta 250 TSI chega com uma equação muito equilibrada entre nível de equipamentos e posicionamento de mercado. Com itens de série valorizados pelos consumidores do segmento de sedãs médios, o modelo chega para ser referência em preço no segmento de sedãs.

A novidade sai de fábrica com faróis e lanternas de LED, ar-condicionado Climatronic com regulagem digital de temperatura para motorista e passageiro (duas zonas), sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva, seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina), Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Bloqueio Eletrônico do Diferencial, sistema Start/Stop e Função de Frenagem de Manobra (RBF).

Complementam o conjunto, freio de estacionamento eletromecânico (com acionamento por botão), assistente de partida em subidas, vidros, travas e retrovisores externos com acionamento elétrico, volante multifuncional e novas rodas de liga leve 16” com design “Sakado” e pneus 205/60 R16.

O sistema de infotainment “Composition Media” também é item de série. Com tela de 8 polegadas sensível ao toque (touchscreen) com resolução de 800 x 400 ppi, oferece comando de voz, Bluetooth, 2 entradas USB e tecnologia App Connect, que permite espelhamento com smartphones (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink).

Design funcional

O Novo Jetta é baseado na Estratégia Modular MQB, o que permitiu que os projetistas criassem um veículo totalmente diferente em comparação à geração anterior. Linhas dinâmicas e superfícies bem nítidas dão ao Novo Jetta uma aparência elegante e esportiva.

O novo sedã da Volkswagen mede 4.702 milímetros (mm) de comprimento, 1.799 mm de largura (sem os espelhos retrovisores) e 1.474 mm de altura. O entre-eixos é de 2.688 mm. Traduzindo: o Novo Jetta oferece ótimo espaço interno para cinco adultos, com mais conforto para cabeças, joelhos e ombros. O porta-malas tem 510 litros de capacidade e é um dos maiores do segmento.

Na dianteira foram aplicadas mudanças deixando o frontal com traços nítidos, combinados com uma ampla grade frontal e o conjunto ótico de LED, proporcionam uma vista robusta e inovadora.

A traseira do Jetta que sempre chamou atenção, está ainda mais elegante e harmonioso, com lanternas de corpo-duplo de LED que conferem elegância ao Novo Jetta.

Por dentro, o Novo Jetta conta com instrumentos e sistema de infotainment orientados de forma horizontal e proporcionam fácil leitura. O acabamento do painel soft touch traz materiais de alta qualidade. Há esmero em cada detalhe. Na parte de trás, o capricho no acabamento segue o padrão dos modelos importados da marca, com destaque para a altura mais elevada das janelas, o que privilegia a privacidade no interior e, ao mesmo tempo, dá maior sensação de conforto aos ocupantes do veículo.

Tecnologia nacional

O novo sedã da Volks vem equipado com o motor 1.4 TSI e desenvolve potência máxima de 150 cv (etanol ou gasolina) a 5.000 rpm. Seu torque máximo, de 250 Nm (25,5 kgfm), surge a apenas 1.400 rpm e se mantém plano até 3.500 rpm, com gasolina ou etanol. Com esse conjunto mecânico, o Novo Jetta 250 TSI acelera de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos e tem velocidade máxima de 210 km/h, independentemente do combustível.

Vale ressaltar o sistema Start/Stop de série em todas as versões do modelo. Essa tecnologia desliga o motor durante a marcha lenta quando o pedal do freio é pressionado, por exemplo, quando se espera no sinal vermelho, gerando economia. Quando o pedal do freio é liberado, o motor reinicia sem problemas. Isso se traduz em menos gasto de combustível, especialmente no trânsito urbano.

Inteligência artificial

Presentes no Virtus e o Tiguan Allspace, o Manual Cognitivo – inteligência artificial para tirar dúvidas, também está presente no Novo Jetta. Aliás, é o primeiro modelo em seu segmento no Brasil a oferecer o “Manual Cognitivo” – que usa IBM Watson para responder aos motoristas questões sobre o veículo, incluindo informações contidas no manual do carro. Essa solução permite uma nova forma de interagir com o veículo e oferece uma nova experiência tecnológica.

O sistema inovador, responde a eventuais questões sobre o carro por esse assistente inteligente, de forma simples e rápida. O melhor de tudo é que o aplicativo “Meu Volkswagen” conta com tecnologia do Watson para responder as questões em português e espanhol.

A exemplo dos sites de pesquisas na internet, o app Volkswagen tem campos para digitação e o microfone para que o usuário faça sua pergunta oralmente, a linguagem pode ser natural, como em uma conversa informal. O sistema reconhece sotaques e é capaz de aprender quanto mais se interage com ele.