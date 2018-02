Volkswagen Gol, o velho guerreiro!

Atualmente ele está em sua “7ª geração” e ocupa o posto de segundo carro mais acessível aos consumidores da montadora alemã no país. O carro de entrada da marca no Brasil hoje é o Volkswagen Up.

Evolução estética

Um carro que está há tanto tempo no mercado, não poderia chegar tão longe sem passar por várias mudanças. E o modelo atualmente fabricado em quase nada, ou nada, lembra as primeiras versões. Os primeiros modelos tinham linhas e formas bem retas e conservadoras, como quase todos os carros da época.

Novo Gol 2017/2018

A atual geração do Gol é conhecida como ‘G7’, embora não seja realmente uma nova geração e sim um ‘facelift’ do modelo anterior. A exemplo dos modelos antigos, quando o Gol recebeu uma moderna motorização para a época, passando a contar com a injeção eletrônica (isso em meados dos anos 90), esse novo Gol traz sua primeira grande mudança depois de alguns anos com o mesmo motor. Agora o Gol usa o novo e atual motor de 3 cilindros, 1.0 litro, que equipa o UP e é elogiado pelo seu bom desempenho e baixo consumo de combustível. Era o fôlego novo que faltava para o campeão de vendas da montadora no mercado nacional.

Visual externo

Em relação ao modelo anterior conhecido como “G6” as mudanças externas são pequenas. O novo Gol recebeu novos faróis, nova grade, novos para-choques mais largos, dando um aspecto mais robusto, ficando um pouco parecido com o Golf. Na lateral não houve mudança, é o mesmo do “G6”. Na traseira o modelo ganhou novas lanternas, maiores e com um desenho e relevos “3D” segundo a montadora. E o vidro traseiro também foi remodelado, perdendo sua curvatura na parte inferior e ficando reto.

Interior novo

Se externamente o Gol pouco mudou em relação ao modelo anterior, na parte interna a coisa é diferente. O painel e console central são totalmente novos. O carro recebeu um cuidado estético que o deixou mais sofisticado e sóbrio. As saídas de ar agora são horizontais, volante novo com base achatada, todo o desenho do painel agora segue linhas retas e horizontais. Bancos com nova padronagem de tecido. Uma novidade na linha 2017/2018 é o suporte para celular integrado ao painel com carregador USB, ficando fácil e prático utilizar o smartphone enquanto viaja.

Tecnologia

O Novo Gol conta agora com sistema Infotainment Discover Media, com navegação integrada e tela colorida de alta definição, conectividade com smartphones por meio da tecnologia App-Connect. Volante multifuncional com controles do computador de bordo, sistema de som e mídia. Função ‘Tilt-Down’, que rebate o retrovisor direito quando é acionada a marcha ré para facilitar a visualização da guia a auxiliar nas manobras.

Computador de bordo: O I-System concentra informações de rádio, status do telefone e computador de bordo com dados de consumo de combustível, quilômetros rodados e muito mais.

Versões

– TRENDLINE: A partir de R$ 43.840,00

Possui ESS – alerta de frenagem de emergência, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção hidráulica, suporte para celular, travamento elétrico das portas e vidros elétricos dianteiros. E tem como opcional o sistema multimídia ou rádio.

Conta com 2 pacotes de opcionais:

Interatividade “Composition Touch”

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema de som touchscreen “Composition Touch” com App-connect

Volante multifuncional com comando do sistema de som e “I-System”

Interatividade “Media Plus”

4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema infotainment “Media Plus” com bluetooth, MP3 e entradas USB, SD-card e AUX-IN

-TRACK: A partir de R$ 46.490,00

Além dos itens da versão Trendline, tem banco do motorista com ajuste de altura, emblema “Track” na lateral das portas traseiras, lanternas traseiras escurecidas, moldura nas caixas de roda e soleiras, porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros.

E tem 3 pacotes opcionais:

Urban Completo

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

“Keyless” – sistema de alarme com comando remoto

“Park Pilot” – sensor de estacionamento traseiro

2 Luzes de leitura dianteiras e 2 luzes de leitura traseiras

Chave tipo “canivete” com comando remoto

Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado do passageiro

Rodas de liga leve aro 15″ “Marga”

Tampa do porta-malas com abertura elétrica

Tapetes em carpete

Travamento elétrico das portas

Vidros elétricos

Interatividade “Composition Touch”

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

Sistema de som touchscreen “Composition Touch” com App-connect

Volante multifuncional com comando do sistema de som e “I-System”

Interatividade com navegação

Volante multifuncional com comando do sistema de som e “I-System”

Sistema infotainment “Discover Media” com tela touchscreen, Bluetooth, comando de voz, navegação e App-Connect

Ficha Técnica