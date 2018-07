Volkswagen Amarok 2019 oferece diversas versões

Com o motor 3.0 V6 TDI, a Amarok V6 Highline tem 225 cv disponíveis na ampla faixa de 3.000 rpm a 4.500 rpm. E o torque é de 550 Nm (56,1 kgfm), entregue já a partir de apenas 1.500 rpm e mantendo-se pleno até as 2.500 rpm. Em relação ao já eficiente motor quatro-cilindros 2.0 biturbo que equipa as versões Trendline e Highline automáticas (todas de cabine dupla), o ganho é de 25% em potência (45 cv a mais) e de 31% no torque (130 Nm, ou 13,3 kgfm). Todo esse torque entregue a tão baixo regime de giro dá à Amarok V6 desempenho excelente em qualquer tipo de terreno. Mais do que isso: a picape tem desempenho próximo ao de modelos esportivos da Volkswagen. Sua velocidade máxima é de 190 km/h. E a picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8 segundos. Para esse desempenho de carro esporte colabora o câmbio automático de 8 marchas que equipa a Amarok V6 Highline. Trata-se de uma nova versão da transmissão utilizada atualmente nas demais versões da picape (equipadas com o motor 2.0 TDI), desenvolvida para lidar com o maior torque produzido pelo motor V6 TDI.

A picape tem sistema de tração permanente nas quatro rodas 4MOTION e é equipada com pneus 255/60 R18, com rodas de liga leve de 18 polegadas com desenho “Manaus”. Opcionalmente o modelo pode ser equipado com pneus 255/55 R19 e rodas “Milford”.

Itens da Volkswagen Amarok 2019

Os itens de série selecionados para a nova Amarok oferecem ao modelo muito mais segurança e conforto, confira a seguir alguns deles:

Ar condicionado automático;

Computador de bordo;

Volante com botões de controle;

Tela com multifunções 7,0 e 1;

Tomada com saída 12 v dianteira e traseira;

Sistema infotainment;

MirrorLink, Google Android Auto e Apple Carplay;

Freios “Post- Collision Braking” (sistema de frenagem automática pós-colisão),

Freios com ABS “off road”;

Sistemas ISOFIX;

BAS (Sistema de Assistência à Frenagem);

ASR (Controle de Tração);

EDS (Bloqueio Eletrônico do Diferencial);

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC);

HDC (Hill Descent Control ou Controle Automático de Descida);

HSA (Hill Start Assist ou Assistente para Partida em Subida);

Sistema de freios Post Collision Breaking (frenagem pós-colisão).

Motorização

Motor 2.0 diesel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo, de 140 cv;

Motor 2.0 diesel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbo, de 180 cv;

Comprimento: 5254 mm;

Altura: 1834 mm;

Largura: 1944 mm;

Distância entre eixos: 3095 mm;

Capacidade do tanque: 80 litros.

Cabine simples

Volume da caçamba – 1,814 m³;

Carga útil máxima – 1124 kg.

Cabine dupla

Volume da caçamba – 1280 m³;

Carga útil máxima – 1026 kg.

Consumo na Cidade

Volkswagen Amarok CS 2.0 TDI MT: 8,5 km/litro no diesel;

Volkswagen Amarok CD 2.0 TDI AT: 8,9 km/litro no diesel.

Consumo na Estrada

Volkswagen Amarok CS 2.0 TDI MT: 9,3 km/litro no diesel;

Volkswagen Amarok CD 2.0 TDI AT: 9,2 km/litro no diesel.

Versões e Preços linha 2019