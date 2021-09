Vizinhos reclamam de barulho do Canil da GCM

Segundo um morador do bairro, que prefere não se identificar para evitar represálias, os cães latem dia e noite de forma ininterrupta e o barulho causa incômodo em toda vizinhança.

Alegando perturbação de sossego, ele entrou em contato com o jornal Regional News, pedindo ajuda, já que várias denúncias foram feitas e nenhuma providência foi tomada até o momento. “Os moradores montaram até um grupo para realizar um abaixo-assinado e levar na prefeitura. Alguns já reclamaram na corregedoria e outras denúncias foram direcionadas a Ouvidoria, mas nada foi feito”, declara o denunciante.

Ainda segundo um dos vizinhos que reclama da situação, o Canil não poderia ser implantado no local por ser uma área residencial. “Por lei, um canil não pode ser feito dessa forma. Sabemos que ajuda muito no trabalho da GCM, porém perdemos a qualidade de vida em nosso bairro. Os moradores todos têm medo de ir a base da corporação e ver o que realmente acontece, porque latem o tempo todo. Mas temem que podem acabar tendo problemas com os guardas e acabar mal”, escreveu.

Para comprovar a situação, o reclamante encaminhou vários áudios em horários diferentes, incluindo a madrugada, com os latidos dos cães ininterruptos. “Hoje (sábado, 28) por exemplo, estão latindo desde as 5h30 e não param. Com certeza falta algo para eles”, alegou o denunciante que na noite de segunda-feira, 30, mandou outro áudio com latidos. “Cheguei do trabalho querendo descansar para ir trabalhar às 6 horas, mas quem dorme com esse barulho?”, questionou.

Em busca de esclarecimentos, a prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana foram procuradas, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.