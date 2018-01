Vivendo o dia de hoje

Mas muitas vezes nos preocupamos tanto com o trabalho, e pelo pior dos aspectos, que abandonamos cuidados com a própria vida pessoal e familiar. Dia desses me perguntava há quantos anos não parava defronte ao mar, num final de tarde.

De repente nos vemos substituindo aquilo que realmente importa por aquilo que atribuímos importância, e esse meus amigos, é um dos grandes degraus de nossas vidas. Cristo já nos alertava que onde estiver seu tesouro, estará também seu coração. Saber atribuir valor ao que importa, e não aquilo que brilha aos olhos é fórmula de bem viver, de saúde e de paz.