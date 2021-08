Vítimas da covardia e do egoísmo

Ante à fragilidade atravessada pelo mundo, algumas coisas que acontecem nos leva à perplexibilidade extrema ao contemplar fatos mostrando a culpa do homem por tragédias irreversíveis, apesar dele saber e participar dos momentos difíceis vivido por essa geração. O cenário atual que o planeta enfrenta com a seca extrema em alguns lugares, inundações em outros, é o reflexo das ações humanas que irão trazer como resultado, prejuízos trágicos e que nunca mais conseguirão voltar ao que era.

A Covid, ainda em evidência, continua vitimando pessoas no mundo todo e algumas pessoas insistem em baixar a guarda deixando de se preocupar com os riscos ao próximo. Assim, essa matança em massa deixa registrado na história o luto de uma geração que não escolheu classe, cor ou credo para dizimar famílias inteiras.

De outro lado, temos aqueles que matam indiretamente com ações irresponsáveis e que o homem insiste em continuar a praticá-la sem pudor ou receio. A destruição do meio ambiente é um exemplo clássico. Seja pela ganância de madeireiros que derrubam árvores centenárias, seja pelo prazer em soltar balões que promovem queimadas e destruições de ambientes já fragilizados pela estiagem.

Na mais recente ocorrência, perto de nós, o incêndio que destruiu cerca de 80% do Parque Estadual do Juquery, não foi acidental. A informação é de que o fogo tenha iniciado com a queda de um balão na reserva.

O incêndio criminoso resultou na destruição de grande parte da mata e mortes de várias espécies de animais. Uma desumanidade sem precedentes que mobiliza a emoção e sentimento de dó àqueles bichinhos que, perdidos e aflitos, imploraram socorro pelo sofrimento que não entendem pelo qual estariam passando.

Mesmo em meio ao cenário de tristeza, não podemos deixar de destacar o trabalho de pessoas que surgem como os heróis que se arriscam a estancar esse ato sórdido de quem o pratica. Neles estão bombeiros e brigadistas voluntários que adentram à mata em meio ao fogo para tentar controlar as chamas e doam o suor para evitar que o pior aconteça.

Infelizmente, é cada vez mais difícil esperar que o ser humano deixe de lado o egoísmo e a ganância. Quem ainda se esforça para fazer o bem, se torna vítima de uma covardia sem fim.