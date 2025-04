Vital, O Musical dos Paralamas em São Paulo

Foto: Maurício Valladares

Paralamas do Sucesso, gigante do rock nacional, recebe homenagem nos palcos

A partir de 3 de maio o Teatro SABESP Frei Caneca, em São Paulo, recebe a montagem “Vital, O Musical dos Paralamas” celebrando as quatro décadas do Paralamas do Sucesso, um dos maiores grupos do rock nacional. Desde os tempos em que ensaiavam na garagem da Dona Ondina, avó do baixista Bi Ribeiro, o trio completado por Herbet Vianna (guitarra/vocal) e João Barone (bateria) ganhou o Brasil e também o planeta, visto que já realizou inúmeras tours internacionais. São centenas de shows marcantes como a apresentação no primeiro Rock In Rio, em 1985, considerado um dos melhores daquela edição ou no Festival de Montreaux, na Suíça, em 1989.

A estreia em disco rolou com “Cinema Mudo” (1983) sendo seguido por outros emblemáticos como “O Passo do Lui” (1984), “Selvagem” (1986), “Bora Bora” (1988), “Severino” (1994), “Nove Luas” (1996) até o mais recente “Sinais do Sim”, lançado em 2017.

Ao longo desses quarenta anos de trajetória Herbert, Bi e João faturaram dezenas de prêmios com destaque especial para os Grammys Latinos nas categorias Melhor álbum de rock brasileiro, em 2000, com o “Acústico MTV”, Melhor Música Brasileira, em 2003, com a canção “Cuide Bem do Seu Amor”, Melhor álbum de rock brasileiro, em 2006, com “Hoje”, entre outras premiações. Mas os caras também passaram por momentos delicados que quase acabaram com o grupo. Em 2001 Herbert Vianna sofreu um grave acidente aéreo enquanto pilotava seu ultraleve em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O acidente deixou o líder dos Paralamas paraplégico devido a um traumatismo craniano e lesão na medula espinhal. Infelizmente a esposa de Herbert, Lucy, que estava com ele na aeronave morreu no acidente. Herbert Vianna passou por longas sessões de terapia e, após meses de recuperação, voltou a tocar guitarra e se apresentar com os companheiros.

“Vital, O Musical dos Paralamas” é referente a “Vital e Sua Moto”, um dos primeiros grandes hits da banda formada em Seropédica, no Rio de Janeiro. Com seu caldeirão de gêneros que vão do reggae ao rock passando por elementos da música brasileira o trio se consolidou sempre agregando novos fãs. Produzido pela Turbilhão de Ideias o espetáculo foi idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires com texto de Patrícia Andrade e direção de Pedro Brício reproduzindo no palco as maiores músicas do trio em arranjos renovados. A plateia vai sentir toda a energia do grupo em clássicos como “Meu Erro”, “Óculos”, “A Novidade”, “Ela Disse Adeus”, “Melo do Marinheiro”, “Romance Ideal”, “Me Liga”, “Alagados” e “Lanterna dos Afogados”. “Vital, O Musical dos Paralamas”, fica em cartaz na região central de São Paulo somente até 31 de maio. Confira abaixo.

SERVIÇO

Vital, O Musical do Paralamas

Estreia: 3 de maio

Encerra: 31 de maio

Múltiplas sessões

Duração: 150 minutos – 15 minutos de intervalo

Classificação: 12 anos

Teatro SABESP Frei Caneca – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Região Central de São Paulo

Inf:https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/vital-o-musical-dos-paralamas-13964