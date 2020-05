Visitantes tentam enviar produtos ilícitos para cadeias de Franco da Rocha

Em um dos casos, os agentes apreenderam 116 papéis de entorpecente similar à droga K4 escondidos em meio a sabonetes e a pacotes de bolacha. Mães e companheira de custodiados da unidade prisional tentaram fazer com que os ilícitos entrassem na unidade prisional a partir do envio via correspondência. Porém, ao passarem por procedimento de revista via Raio-x, tiveram anormalidades identificadas em suas imagens.

Em outra situação, foram apreendidos aproximadamente 75 gramas de suposta cocaína e aproximadamente 80 gramas de suposta maconha, ambos ilícitos foram enviados via correspondência para custodiados da Pasta na unidade prisional. O entorpecente análogo à maconha estava escondido dentro dois bolos industrializados. Já o pó característico à cocaína estava camuflado em meio ao leite em pó.

Outros 12 pedaços de papel, supostamente sendo droga sintética K4, que foram enviadas via correspondência à unidade prisional, dentro de tubos de pasta de dente, também foram encontrados em outra apreensão.

Todos os casos foram encaminhadas ao Distrito Policial de Franco da Rocha para registro de Boletim de Ocorrência e demais providências.