Visitantes são flagrados com ilícitos em presídios de Franco da Rocha

Em visita à Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque” de Franco da Rocha, a companheira de um sentenciado foi flagrada com ilícito ao passar em revista mecânica através do aparelho de escâner corporal. O fato aconteceu no sábado, 28/08/2021. Foram encontrados dois mil micropontos de papel, supostamente contendo substância análoga a K-4, costurados no cós de sua calça.

No domingo, 29/08/2021, outra companheira de sentenciado também foi impedida de adentrar à unidade prisional. Durante a revista mecânica, realizada pelo escâner corporal, a visitante foi flagrada com 14 filipetas de papel, supostamente contendo entorpecente análoga a K4, sete papelotes de suposta cocaína e duas porções de substância semelhante à maconha. Todos os itens estavam no interior de um invólucro que se encontrava introduzido à genitália da visitante.

Na segunda-feira, 30/08/2021, a penitenciária apreendeu também sete chips de aparelho celular ocultados no sabão que estava entre os itens remetidos à unidade. A encomenda foi postada pela mãe do sentenciado. A correspondência foi apreendida ao passar pela revista mecânica de raio-x e também pela checagem manual, feita por um servidor.

A unidade prisional encaminhou as apreensões para a delegacia do município de Franco da Rocha para a elaboração de Boletim de Ocorrência. Internamente, foram instaurados procedimentos disciplinares em desfavor dos reclusos. Em paralelo, outros procedimentos foram tomados para averiguar possível falta funcional e, ainda, a formalização de expediente para suspensão de visitante.

Já no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Franco da Rocha, a apreensão foi feita por meio de correspondência no dia 29/08/2021, último domingo. A encomenda, encaminhado pela mãe de um sentenciado, continha um display de aparelho celular, camuflado ao pão de forma.

A apreensão foi encaminhada ao Distrito Policial de Franco da Rocha, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. Quanto ao sentenciado, foi determinado instauração de Procedimento Disciplinar interno.