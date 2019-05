Visitantes são barradas tentando entrar com entorpecentes em cadeia

No sábado, 11, a mãe de um sentenciado do CPP, Centro de Progressão Penitenciária, tentou adentrar a unidade com maços de cigarro recheados com entorpecente análogo à cocaína. O material estava escondido no filtro dos cigarros.

No domingo, 12, na Penitenciária II “Nilton Silva”, a mulher de um preso foi barrada por agentes de segurança que descobriram, por meio do scanner corporal, que ela estava com um invólucro na calcinha contendo substâncias ilícitas semelhantes à cocaína e à maconha. Os pacotes pesavam, 9 e 5 gramas, respectivamente.

No mesmo dia, agentes de segurança encontraram nos pertences de uma visita duas cartelas de suposto entorpecente denominado K4, escondidas dento de pacotes de lenços umedecidos.

Todos os casos foram registrados no Distrito Policial de Franco da Rocha.