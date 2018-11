Visitantes foram flagradas tentando levar drogas para presídios

De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, os agentes de segurança de plantão interceptaram a entrada de substâncias análogas à maconha e à cocaína com visitantes na Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque” e no Centro de Progressão Penitenciária, locais administrados pela Coremetro, Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo.

Na Penitenciária I de Franco da Rocha, a visitante afirmou estar com o invólucro em sua genitália, mas que não sabia o que havia dentro. Em local adequado ela retirou o objeto e foi detectado substância com características da maconha.

Já no CPP da mesma região, a companheira de um detento estava com invólucro contendo substância análoga à cocaína em sua genitália. Após ser flagrada pelo scanner corporal, a visitante se negou a retirar o pacote e foi encaminhada à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para conclusão da apreensão.

Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia do município. As visitas flagradas tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente suspensas do rol de visita.