Visitantes de presos são flagradas com drogas em presídios de Franco da Rocha

No domingo, 8, a Penitenciária “Nilton Silva”, de Franco da Rocha II, flagrou três apreensões com visitantes. No primeiro caso registrado está a companheira de um sentenciado que foi surpreendida ao passar pelo escâner corporal com três invólucros introduzidos em sua genitália. Com a mulher foram encontrados aproximadamente 15 gramas de substância esverdeada análoga à maconha e dois outros embrulhos, com cerca de 71 gramas cada um, contendo pó branco semelhante à cocaína.

Em outra apreensão, a irmã de um preso foi flagrada quando passava os seus itens alimentícios pela revista. O invólucro plástico continha 328 gramas de fumo, porém com inúmeras microesferas de substâncias esverdeadas aparentando serem haxixe.

A terceira abordagem ocorreu quando uma companheira de recluso, ao término da visita, foi surpreendida ao pegar um pacote que estava escondido no gramado, nas proximidades do estacionamento da unidade prisional. No invólucro havia aproximadamente 149 gramas de fumo com micro esferas de substância esverdeada análoga ao haxixe.

Ainda em Franco da Rocha, ocorreram apreensões em outras duas penitenciárias. Na Penitenciária I “Mário de Moura e Albuquerque”, no domingo, 8, durante procedimento de vistoria, a companheira de um sentenciado foi flagrada em posse de micropontos de substância semelhante à droga sintética conhecida como “K4”, escondidos em suas vestes.

Na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro” os servidores também fizeram apreensões. Durante a revista realizada por intermédio do Raio-X foi encontrado aproximadamente 66 gramas de suposta maconha, escondidos em oito maços de cigarro levados por uma visitante.

As cinco visitantes, bem como os ilícitos, foram encaminhados ao Distrito Policial de Franco da Rocha para o registro do Boletim de Ocorrência.