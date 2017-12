Visitantes de presos inovam na tentativa de entrar com drogas em cadeias

Segundo a SAP, chama a atenção a quantidade de apreensões de drogas e celulares em alimentos, cigarros, além de uma inédita de agulhas enfiadas em cotonetes.

Na região, os casos foram registrados em Franco da Rocha. Foram três apreensões em unidades da cidade: duas na Penitenciária III (P III) José Aparecido Ribeiro” e uma na Penitenciária II (P II) “Nilton Silva”.

No sábado, 16, companheira de sentenciado foi surpreendida tentando entrar com maconha escondida na marmita. Após passar pelo scanner foi constatado que ela possuía um invólucro introduzido no ânus, porém como conseguiu expelir sozinha, foi conduzida ao pronto-socorro local.

Em outra unidade, uma mulher também foi surpreendida tentando entrar portanto maconha escondida na alimentação e em cigarros. Já na PII, no domingo, 17, companheira de preso foi flagrada ao passar pelo scanner corporal da unidade com algum objeto introduzido em sua genitália. Ela foi conduzida ao pronto-socorro local, onde foi confirmado a presença de um invólucro contendo maconha e cocaína.

Todo visitante flagrado tentando entrar com objetos proibidos como drogas e celulares é levado à Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência e suspenso do rol de visitas. O preso que receberia o ilícito é isolado e responde a Procedimento Apuratório Disciplinar.