Visitante tentou entrar com droga escondida no chinelo em presídio

Em Franco da Rocha, uma mulher tentou entrar com drogas escondidas no chinelo na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro”. O fato ocorreu no sábado, 2, quando agentes notaram algo estranho ao submeter o calçado de companheira de preso da unidade ao raio-x. Ao proceder a revista manual, os servidores encontraram aproximadamente 19 g de maconha e 29 g de cocaína.

Outras duas apreensões foram registradas em unidades de Franco da Rocha. No sábado, 2, foi verificado durante procedimento de revista, no momento que passava pelo scanner, que companheira de sentenciado da unidade portava na genitália um invólucro contendo duas porções de cocaína.

Já no domingo, 3, a visitante de um reeducando foi flagrada da mesma forma também tentando levar ilícitos para a unidade.

As mulheres flagradas foram encaminhadas à Delegacia Polícia de Franco da Rocha para registro do boletim de ocorrência.