Visitante tentou entrar com droga escondida em marmita de macarrão

Na Penitenciária “Mário Moura Albuquerque”, uma mulher foi flagrada no domingo, 21, com um invólucro escondido em sua genitália. Questionada, ela confessou estar portando entorpecentes e, após ser encaminhada para sala isolada, fez a retirada do invólucro que continha maconha e cocaína.

Já durante procedimento de revista na alimentação levada por uma visitante da Penitenciária “José Aparecido Ribeiro”, no sábado, 20, agentes localizaram 8 gramas de maconha e 190 gramas de cocaína escondidas numa vasilha de macarrão.

As duas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Franco da Rocha. Em todos os casos, além de serem automaticamente suspensos do rol de visitantes da unidade, os presos que receberiam os ilícitos são isolados e respondem a Procedimento Apuratório Disciplinar.